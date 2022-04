Nicht nur Graffiti selbst, auch das Wiedergeben von Nachrichten oder Mitteilungen von Banden stehen in El Salvador nun unter Strafe. Foto: JOSE CABEZAS

Als Teil einer groß angelegten Kampagne gegen kriminelle Banden hat El Salvadors Regierung das Verbreiten von deren Botschaften – ausdrücklich auch in Graffiti-Form – unter Strafe gestellt. Mit bis zu 15 Jahren Haft soll ab sofort das Verbreiten von Botschaften, "die auf kriminelle Vereinigungen anspielen", in jedweder Form des visuellen Ausdrucks auf öffentlichem oder privatem Grund bestraft werden, wie das Parlament des mittelamerikanischen Landes Dienstagabend (Ortszeit) entschied.

Journalisten sehen Medienzensur

Als Straftat gilt demnach auch die mediale Wiedergabe von Nachrichten oder Mitteilungen, die mutmaßlich von kriminellen Vereinigungen stammen. Das sei ein klarer Versuch, die Medien zu zensieren, teilte die salvadorianische Journalistenvereinigung Apes am Mittwoch mit.

In Deutschland seien Nazi-Symbole und -Botschaften gesetzlich verboten worden, um den Nationalsozialismus auszurotten, schrieb Staatspräsident Nayib Bukele auf Twitter. Dasselbe mache El Salvador jetzt mit den Banden.

Ausnahmezustand

Nach einer Mordwelle mit 62 Opfern allein an einem Tag hatte die Regierung am 27. März einen 30-tägigen Ausnahmezustand erklärt. Inzwischen wurden laut Polizei rund 7.000 "Terroristen" festgenommen. Außerdem wurden die Strafmaße für von Bandenmitgliedern verübten Verbrechen erhöht und die Haftbedingungen in Gefängnissen verschärft. Das Uno-Hochkommissariat für Menschenrechte sei zutiefst besorgt über die Maßnahmen, sagte am Dienstag eine Sprecherin in Genf.

Nach Schätzungen der Regierung gehören rund 65.000 Menschen in El Salvador Banden an. Das Land hatte vor wenigen Jahren die höchste Mordrate der Welt. Die Zahl der Morde pro 100.000 Einwohner lag 2015 noch bei 103, im vergangenen Jahr waren es laut Regierung 18. Nach einem Bericht des Portals "El Faro" und Angaben der US-Regierung geht der Rückgang auf eine geheime Vereinbarung Bukeles mit den Banden zurück – das wies der autoritär regierende Konservative zurück. (APA, 6.4.2022)