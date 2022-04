Österreich bereitet sich auf die WM vor. Das Bild stammt aus 2021. Foto: APA/HANS PUNZ

Znojmo (Znaim) – Österreichs Eishockey-Nationalteam ist mit einer klaren Niederlage in die A-WM-Vorbereitung gestartet. Die Truppe von Coach Roger Bader verlor am Mittwoch in Znojmo gegen Tschechien 1:5 (0:3,0:2,1:0), die Chance zur Revanche bietet sich bereits am Freitag in Linz. Vor der Endrunde ab 13. Mai in Finnland stehen für die ÖEHV-Auswahl noch neun Testmatches auf dem Programm, darunter gegen Olympiasieger Finnland, Schweden und bei der WM-Generalprobe am 9. Mai gegen Deutschland.

Bis zur WM sind in Österreichs Mannschaft noch einige Änderungen zu erwarten. Gegen Tschechien griff Bader auf einen Kader zurück, der vor allem mit Profis aus den im Play-off früh ausgeschiedenen Vereinen aus Klagenfurt, Linz, Graz, Dornbirn und Innsbruck zusammengestellt worden war. Zum Aufgebot zählten 14 Spieler, die vor dieser Partie höchstens fünf Länderspiele bestritten hatten, davon sechs Debütanten.

Auch die Gastgeber stellten ein neu formiertes Team, das sich jedoch von Beginn an in allen Belangen überlegen präsentierte. Beim ersten Tor bugsierte Manuel Ganahl den Puck mit dem rechten Schuh zwischen die Beine von Goalie David Madlener (8.), danach legten Jan Hladonik (13.), Patrik Zdrahal (15.), David Cienciala (31./PP) und Petr Fridrich (32.) nach. Im letzten Spielabschnitt ließen es die Hausherren ruhiger angehen und den Österreichern gelang durch Nico Feldner in der 42. Minute noch der Ehrentreffer. (APA, 6.4.2022)

Ergebnis eines Eishockey-Testspiels am Mittwoch in Znojmo:

Tschechien – Österreich 5:1 (3:0,2:0,0:1)

Tore: Cernoch (8.), Hladonik (13.), Zdrahal (15.), Cienciala (31./PP), Fridrich (32.) bzw. Feldner (48.)