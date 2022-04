Zugleich wurden erneut mehr als 300 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über eine Impfpflicht ab 60 Jahren ab

Die Bundestagsabgeordneten schreiten am Donnerstag zur Abstimmung über eine Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren. Foto: EPA / Clemens Bilan

Berlin – Unmittelbar vor der Abstimmung des deutschen Bundestags über eine Impfpflicht sind die täglich erhobenen Corona-Infektionen deutlich gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 201.729 neue Ansteckungen. Das waren 73.172 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank gegenüber dem Vortag deutlich von 1394,0 auf 1251,3.

Den dritten Tag in Folge meldete das RKI allerdings mehr als 300 Corona-Tote: 328 weitere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 131.036. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern war am Mittwoch auf 2.079 gesunken.

Der Bundestag will am Donnerstag über die Einführung einer Impfpflicht entscheiden. Die größte Unterstützung hat ein Gesetzesentwurf von SPD, Grünen und FDP für eine Impfpflicht ab 60 Jahren, die ab Oktober gelten soll. Eine Mehrheit ist allerdings unsicher, da einige Abgeordnete der Koalition einen Antrag gegen die Impflicht unterstützen und die Union ein eigenes Konzept für eine abgestufte Impfpflicht auf Vorrat vorgelegt hat. (Reuters, 7.4.2022)