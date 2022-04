Österreichs wichtigster Medienmanager verantwortet das internationale Geschäft des fusionierten Konzerns in mehr als 200 Ländern und Gebieten

Soll beim neuen Medienriesen Warner Bros. Discovery an Bord bleiben: Gerhard Zeiler. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Gerhard Zeiler, Österreichs wichtigster internationaler Medienmanager, wird President International beim fusionierten US-Entertainmentkonzern Warner Bros. Discovery. Er verantwortet in der Position das Geschäft der Gruppe in mehr als 200 Ländern und Gebieten, ließ Warner Bros. Discovery am Donnerstag verlauten.

President International bei Discovery war bisher Jean-Briac Perrette, er wird nun CEO and President for Global Streaming and Interactive Entertainment bei Warner Bros. Discovery, verantwortlich für HBO Max und Discovery+ sowie Gaming und Endkonsumentengeschäft.

Zeiler war schon bei Warner Media President International, nun kommt dazu die Verantwortung für das internationale Geschäft von Discovery. In Sachen Endkonsumenten und internationale Content-Vertriebsstrategie würden sich Zeiler und sein Team mit Perrette abstimmen.

Abschiede vor Fusion

Knapp vor dem geplanten Zusammenschluss räumt der US-Medienkonzern Discovery in der Führungsetage von Warner Media auf. Sechs weitere Führungskräfte hätten am Mittwoch das Unternehmen verlassen, berichtete zuvor etwa "Variety". Das US-Branchenblatt betonte bereits, dass Zeiler in der Führungsmannschaft des neuen Gemeinschaftsunternehmens bleibe.

Geführt wird Warner Bros. Discovery künftig von Discovery-CEO David Zaslav. Zeiler war bisher derzeit President von Warner Media International. Zeilers Übernahme überrascht laut "Variety", weil für die internationale Sparte von Discovery eigentlich Jean-Briac (JB) Perrette zuständig war als President und CEO von Discovery Streaming und International; Perrette hat ein enges Verhältnis zu Zaslav.

ORF, RTL und Warner

Zeiler ist Österreichs international erfolgreichster Medienmanager. Bevor er in die USA zu Warner ging, führte in den 1990er-Jahren den ORF, danach den deutschen Privatsender RTL und die RTL Group, Europas größten TV-Konzern.

Außer Zeiler an Bord bleiben laut "Variety" auch Casey Bloys von HBO und HBO Max, Toby Emmerich von der Warner Bros. Pictures Group, Channing Dungey von der Warner Bros. TV Group und David Haddad von Warner Bros. Games. Die Fusion von Discovery und Warner Media sollte formell am kommenden Montag über die Bühne gehen, könnte aber noch Ende dieser Woche vollzogen werden. (red, 7.4.2022)