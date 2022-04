Firmen hielten sich in mehreren Bereichen nicht an Regeln. Arbeiter wurden gegen ihren Willen und unter Androhung von Strafen eingesetzt

Amnesty International wirft privaten Sicherheitsfirmen in Katar die Ausbeutung von Arbeitsmigranten vor. Foto: IMAGO/Kolvenbach

Doha – Nach erneuten Vorwürfen von Amnesty International haben die Organisatoren der Fußball-WM 2022 in Katar die Ausbeutung von Arbeitern zugegeben. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Donnerstag unter Berufung auf eine Stellungnahme. Die Menschenrechtsorganisation hatte zuvor einen Bericht veröffentlicht und privaten Sicherheitsfirmen in Katar die Ausbeutung von Arbeitsmigranten vorgeworfen.

Bis zu 84 Wochenstunden

Diese seien "schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen" ausgesetzt, die "teilweise Zwangsarbeit" entsprächen, teilte Amnesty am Mittwoch mit. So hätten Arbeiter gegen ihren Willen und unter Androhung von Strafen Arbeit verrichten müssen. "Manche von ihnen mussten bis zu 84 Wochenstunden arbeiten – und das mit dem Wissen der katarischen Regierung", kritisierte die Menschenrechtsorganisation.

Drei Firmen hätten sich in mehreren Bereichen nicht an Regeln gehalten, hieß es in der Stellungnahme der WM-Organisatoren nach Angaben von AP. Betroffen waren demnach private Sicherheitsfirmen, die bei der Klub-WM und dem Arabien-Pokal eingespannt waren.

"Diese Verstöße waren absolut inakzeptabel und haben zu einer Reihe von Maßnahmen geführt, darunter das Platzieren von Auftragnehmern auf Beobachtungslisten oder schwarzen Listen, um zu verhindern, dass sie bei zukünftigen Projekten arbeiten – inklusive der WM – bevor diese Auftragnehmer dem Arbeitsministerium für weitere Untersuchungen und Strafen gemeldet wurden", hieß es demnach.

Kein freier Tag

Amnesty berief sich für den neuen Bericht auf Gespräche mit Personal von acht Sicherheitsfirmen. Darin beklagen Mitarbeiter, ihnen würden freie Tage und Urlaub vorenthalten. "Wir arbeiten von Jänner bis Jänner, von Sonntag bis Sonntag, kein freier Tag", zitierte die Organisation einen Wachmann aus Uganda. Anderen Mitarbeitern sei der Lohn gekürzt worden, wenn sie wegen Krankheit nicht arbeiten konnten.

Mindestens drei Firmen hätten Sicherheitspersonal an WM-Projekte und Veranstaltungen des Weltverbandes ausgeliehen, hieß es. Auch hier seien einige der Wachmänner Zwangsarbeit ausgesetzt gewesen. "Unsere Erkenntnisse zeigen erneut, dass die katarische Regierung nicht ernsthaft darum bemüht ist, ihre eigenen Gesetze umzusetzen und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die sie brechen", erklärte die Amnesty-Expertin für den Nahen Osten, Katja Müller-Fahlbusch.

Kafala-System

Dem reichen Emirat werden immer wieder die Ausbeutung von Arbeitsmigranten und andere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Katars Regierung weist die Vorwürfe zurück und führt dabei Reformen an. So sei das Kafala-System abgebaut worden. Dieses bindet ausländische Arbeiter fest an einen einheimischen Bürgen wie einen Arbeitgeber und öffnet Ausbeutung häufig Tür und Tor. In Katar können Migranten laut Gesetz ohne Zustimmung ihres Arbeitgebers ausreisen oder den Job wechseln. Menschenrechtler kritisieren, offiziell sei das Kafala-System zwar abgeschafft, "de facto" aber noch da.

Die WM beginnt am 21. November und dauert bis 18. Dezember. Als Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen sind in den vergangenen Monaten immer wieder Rufe nach einem Boykott laut geworden. (APA, dpa, 7.4.2022)