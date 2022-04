Als "Zuck Buck" wird die geplante digitale Währung intern bezeichnet. Foto: imago/ZUMA Press /Julien Mattia

Nach dem Aus der geplanten Kryptowährung Diem sucht der Facebook-Konzern Meta nach einem neuen digitalen Zahlungssystem, das Nutzerinnen und Nutzer binden und dem Unternehmen frische Einkünfte bescheren soll. Informationen der "Financial Times" zufolge hat ein Projekt aktuell die besten Chancen, das intern unter dem Spitznamen "Zuck Bucks", also quasi "Zuckerberg-Dollar", die Runde macht. Es wird von Metas Abteilung für Finanztechnologien entwickelt.

Erinnerungen an "Farmville"

Das Projekt, dessen interne Bezeichnung ein wenig an einen verspäteten Aprilscherz erinnert, soll offenbar nicht wie die einst geplante Kryptowährung dezentral auf einer Blockchain realisiert werden, sondern eher wie digitales Spielgeld fungieren, das von Meta zentral ausgegeben und kontrolliert wird. Das Konzept erinnert an die 2009 eingeführten Facebook Credits, mit denen man In-App-Käufe etwa in Farmville durchführen konnte.

Für das geplante Metaverse könnte der Facebook-Konzern ein ähnliches System wiederbeleben und die Nutzerschaft mit Belohnungen für Interaktionen und Aufenthalt im digitalen Universum belohnen. Bei Meta wollte man die Berichte weder dementieren noch bestätigen und hielt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP fest, dass man sich auf den Aufbau des Metaversums konzentriere und dazu auch die damit verbundenen Zahlungen und Finanzdienstleistungen gehörten.

NFT-Pläne weit fortgeschritten

Ganz aufgeben will man die klassische Kryptowelt aber offenbar nicht. So will Meta seine Plattformen Facebook und Instagram NFT-fit machen. Schon Mitte Mai soll auf Facebook ein Pilotversuch mit Gruppen starten, für die man als Mitglied ein NFT-Besitzer sein oder selber NFTs dort zur Verfügung stellen muss. Auch auf Instagram soll die Funktion noch im Lauf des Jahres eingeführt werden. (red, 7.4.2022)