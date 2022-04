ORF-Programm

"Läppisch": ORF-Publikumsrat Marboe kritisiert Stiftungsratsbestellung

Das Gremium zog in seiner letzten Sitzung Bilanz und kritisierte parteipolitisch motivierte Entsendungen in den Stiftungsrat. Am 5. Mai tritt das neu bestellte Gremium zusammen