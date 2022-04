Linda Wolfsgruber, "Das Bärenhäufchen". € 20,60 / 32 Seiten. Kunstanstifter, Mannheim 2021. Ab 4 Jahren

Foto: Kunstanstifter

Wie bringt man die Natur zurück in die Stadt? In diesem Bilderbuch organisieren sich Tiere, um das zu erreichen, weil die Menschen ihnen ihren Lebensraum genommen haben. Sie beginnen, Kirschkerne und Samen in der Stadt zu pflanzen. Alle helfen mit: Hase und Igel, Maus und Eichhörnchen. Die Tiere verstecken die Saat zwischen Hausmauern oder an betonfreien Orten. Auch der Bär trägt etwas bei – das Bärenhäufchen. Es ist gefüllt mit Fruchtkernen. Als kurze Zeit später kleine Pflänzchen in der Stadt wachsen, kommen zuerst die Kinder und pflegen sie liebevoll. Später staunen die Erwachsenen nicht schlecht über die herrliche neue Pflanzenpracht. In wenigen Worten und stimmungsvollen Bildern erzählt Linda Wolfsgruber eine märchenhafte und zugleich utopische Geschichte von einer Rückeroberung. Jedes noch so kleine Pflänzchen kann ein echter Anfang sein.

Die Illustratorin Linda Wolfsgruber hat heuer den Christine-Nöstlinger-Preis gewonnen.