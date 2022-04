In Graz feiert die Diagonale ihr 25-Jahr-Juniläum, in Wien kombiniert eine neue Reihe Live-Auftritte mit experimenteller Elektro- & Techno-Musik

Reimundo ist ein chilenischer DJ, der Platten und Genres mischt, welche nicht weniger kommerziell sein könnten. Foto: Dasha Kucher

Happy Birthday aus Graz! Gleich drei feierwürdige Dinge passieren diese Woche. Die Diagonale hat ihr 25-Jahr-Jubiläum, ich bin aus der Quarantäne draußen. Schön, dass ich zu meinem Geburtstag am Wochenende in die Prst zu Gaze 003 einladen darf. Natürlich wird hier in Graz das Vierteljahrhundert des Bestehens des österreichischen Filmfestivals auch gebührend gefeiert.

Freitag, 8.4.

Die schwedische DJ Elena Wolay ist im p.p.c und liefert dort ein alternatives DJ-Set, während an der Bar die extravagante DJ Sofie mit ihrem Live-Trio Sofie and the Cult Survivors gastiert. Der Eintritt ist frei. Die Bar8022 im Volksgarten Pavillon hat auch bis Sonntag ab 17 bis 2 Uhr früh geöffnet. In Wien feiert die neue Reihe von Therese Terror Dishes in der Roten Bar Premiere und kombiniert Live-Auftritte mit experimenteller Elektro- & Techno-Musik: artsy und "Rave" zugleich. Trauen Sie sich schon auf ein Open-Air? Dann öffnet das Usus am Wasser in Floridsdorf wieder, mit Techno und Elektro vom Wiener Gerüstbau-Kollektiv. Im Club Exil wird es abgespact bei Comic Space Disco, mit neonfarbenem Psy-Trance am Techno-Floor. Auch die CSD feiert ihr 15-Jähriges! Achtung Spoiler: Die Instagram-Story vom Tante Emma Club in Innsbruck zeigt, dass Stevo Sullivan live in die Emma kommt. Happy House, der Sonnenstrahlen herzaubert.

Samstag, 9.4.

Im Parkhouse in Graz ist die Partyreihe und Radioshow An innen Fair zurück und liefert House-Platten. In der Postgarage beliefert die Cloud Nine Spring Session das Publikum mit Tech-House und Techno. In Linz wird es nach dem Stream-Festival von vergangener Woche ruhiger. Im Strom tauchen Holunder & DJ Hooray auf und versüßen mit Soul, Hip-Hop und Groove.

Der Aztec-Club in Innsbruck dreht volle Kanne auf und lässt Sie bei Neurofunk und Drum & Bass schwitzen und springen. Und Bussi an die Res-Radio-Crew, die in Wien im RRR ihre neue Website launcht. Seit 2019 wurde das Webradio zur digitalen Plattform und allzeit bester Mucke-Sender verschiedenster Genres, Crews und Partyformate. So spielen am Samstag u. a. Exit Kurt, DJ Odd b2b DJ Defizit, Reimundo und DJ Hot bitch. Enough said. (Nadine Cobbina, 8.4.2022)