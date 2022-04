Ex-Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, Ursula Heinen-Esser. Foto: imago/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Wenige Wochen vor der Landtagswahl hat die nordrhein-westfälische Umweltministerin und CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser nach Parteiangaben ihren Rücktritt eingereicht. Sie habe dazu am Abend ein Statement abgegeben, sagte ein Parteisprecher am Donnerstag. Heinen-Esser war vorgeworfen worden, wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca Geburtstag gefeiert zu haben. Heinen-Esser war seit Mai 2018 Umweltministerin in dem bevölkerungsreichsten Bundesland, in dem am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt wird.

Die SPD bezeichnete den Vorfall als "Party-Gate". "Der Rücktritt von Ursula Heinen-Esser war überfällig. Denn ihre Reise samt Geburtstagsfeier auf Mallorca war instinkt- und pietätlos", sagte der Fraktionschef der oppositionellen SPD-Fraktion im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty. Kutschaty tritt bei der Wahl als Spitzenkandidat gegen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) an. (Reuters, red, 7.4.2022)