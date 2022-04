Es soll wieder auf Tennisplatz gehen. Foto: imago images/Xinhua

Tennis-Star Serena Williams spielt mit dem Gedanken, in Wimbledon auf die WTA-Tour zurückzukehren. Die frühere Nummer eins der Welt deutete am Donnerstag auf Instagram an, dass sie Ende Juni ihr lang erwartetes Comeback beim Grand-Slam-Turnier in London geben könnte. Ihren letzten Tourauftritt hatte die 40-jährige US-Amerikanerin vergangenes Jahr in Wimbledon, wo sie humpelnd und unter Tränen wegen einer Beinverletzung in Runde eins aufgeben musste.

Seitdem hat Williams die Olympischen Spiele in Tokio, die US Open und auch die Australian Open Anfang dieses Jahres ausgelassen. In einer Instagram-Story mit NFL-Quarterback Aaron Rodgers sagte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin nun: "Wir haben über mein Comeback gesprochen, er hat mich hochgejubelt und mich auf Wimbledon vorbereitet. Ich kann es kaum erwarten!" Als Rodgers sie nach einem möglichen Comeback bei den US Open fragte, fügte sie hinzu: "Wimbledon ist vor den US Open, ich muss zuerst Wimbledon spielen. Aufregend!"

Wimbledon findet vom 27. Juni bis 10. Juli statt. Williams hat den Rasen-Klassiker insgesamt sieben Mal gewonnen. Das Tennis-Ass, das 2017 bei den Australian Open zum letzten Mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte, ist im Ranking auf den 246. Platz abgerutscht. Seit der Geburt ihrer Tochter Olympia im Jahr 2017 erreichte sie bei vier Grand Slams das Finale, verlor aber jedes Mal in zwei Sätzen.

Am Donnerstag hatte ihr langjähriger Trainer Patrick Mouratoglou bekannt gegeben, dass er jetzt Vollzeit mit der zweifachen Grand-Slam-Siegerin Simona Halep zusammenarbeitet. (APA, 7.4.2022)