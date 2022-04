53 der hundert Senatorinnen und Senatoren stimmten der Personalie zu. Die Juristin wird damit erste schwarze Frau am US-Supreme-Court

Ketanji Brown Jacksons (re.) historische Nominierung durch Joe Biden war erfolgreich. Foto: APA / AFP / Mandel Ngan

Die Kandidatin von US-Präsident Joe Biden für den Supreme Court, Ketanji Brown Jackson, ist am Donnerstag von Senat bestätigt worden. Sie wird damit ihr Amt antreten können. Neben allen 50 Demokratinnen und Demokraten stimmten auch drei Mitglieder der republikanischen Partei ihrer Nominierung zu. Es waren dies die drei moderaten Abgeordneten Mitt Romney, Susan Collins und Lisa Murkowski aus Utah, Maine und Alaska.

Jackson wird damit die erste schwarze Richterin am Supreme Court. Der Justizausschuss hatte diese Woche Anhörungen zu ihrer Nominierung abgehalten. Das Gremium empfahlt danach ihre Nominierung und übergab die Angelegenheit der Abstimmung durch das Plenum. Die Republikaner scheiterten mit der Idee, die Entscheidung des Ausschussesmit Verfahrenstricks zu torpedieren.

Der Demokrat Biden hatte Jackson bei der Nominierung als eine der "klügsten Juristinnen unseres Landes" bezeichnet und von einer "historischen Kandidatin" gesprochen. Nach ihrer Bestätigung muss Jackson noch vereidigt werden. Breyers Rückzug ermöglichte es Biden, erstmals einen Posten am Obersten Gericht zu besetzen. Sein republikanischer Vorgänger Donald Trump konnte drei Richter dort platzieren. Momentan gelten sechs der neun Richter als konservativ. Das Oberste Gericht stellt mit seinen Entscheidungen zu strittigen Themen wie Abtreibung, Einwanderung oder gleichgeschlechtliche Ehen immer wieder wichtige Weichen für die US-Gesellschaft.

Rücktritt liberalen Richters

An der konservativen Mehrheit am Obersten Gericht ändert die Bestätigung Jacksons nichts. Sie löst den liberalen Richter Stephen Breyer, aber der im Jänner seinen Rücktritt angekündigt hatte. Somit hat Biden erstmals die Chance, einen Posten am Supreme Court zu besetzen.

Der bisher einzige Afroamerikaner unter den neun obersten Richtern ist der konservative Clarence Thomas. Der 73-Jährige war Ende vorvergangener Woche wegen "grippeähnlicher Symptome" in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er unter anderem mit intravenös verabreichten Antibiotika behandelt worden sei, hieß es. Später wurde seine Erholung vermeldet. US-Medien zufolge wurde er am Freitag wieder entlassen. Richter am Supreme Court werden auf Lebenszeit ernannt. Ihre Auswahl ist stets ein hart umkämpfter politischer Prozess. (APA, red, 7.4.2022)