Er war einer der wenigen, der nicht in die Empörung über die putinnahen Künstler Anna Netrebko und Valery Gergiev einstimmte: Der langjährige Direktor der Bayrischen Staatsoper, Nikolaus Bachler, sprach von einer Hexenjagd, denen Künstlerinnen und Künstler ausgesetzt seien. Jetzt, einige Wochen nach seinen umstrittenen Aussagen, rudert Bachler zurück. In Salzburg verantwortet der ehemalige Festwochen, Burgtheater und Volksopernchef mittlerweile die exklusiven Osterfestspiele, wo am Samstag der Lohengrin unter dem Dirigat von Christien Thielemann Premiere hat. Standard-Kulturchef Stephan Hilpold traf den 71jährigen in der Fördererlounge der Festspiele. Das passt auch insofern als die Osterfestspiele fast zur Gänze von privaten Förderern finanziert werden.