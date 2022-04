Ursprünglich wurde der angekündigte Tesla-Roboter als Scherz abgetan, Elon Musk dürfte es aber ernst damit sein. Foto: Tesla

Bei der Eröffnung einer neuen Tesla-Fabrik in Texas hat Elon Musk einige Einblicke in die Zukunftspläne des Konzerns gegeben. Für Aufsehen sorgte vor allem die Ankündigung, dass die erste Version des geplanten humanoiden Tesla-Roboters "Optimus" bereits 2023 gefertigt werden soll. Diese Entwicklung werde alles auf den Kopf stellen, was man heute unter dem Begriff Wirtschaft verstehe.

Elon Musk: "Kein Terminator"

"Er wird in der Lage sein, alles zu tun, was Menschen nicht tun wollen", sagte Musk. Es möge vielleicht schwer vorstellbar sein, aber die Welt werde dadurch stärker verändert werden, als es durch Autos der Fall war. Angst müsse man nicht haben, Tesla werde sicherstellen, dass der Roboter Optimus keine Gefahr darstelle. "Kein Terminator-Zeug", teilte der Tesla-Chef dem anwesenden Publikum mit.

Tesla

In einer früheren Ankündigung hatte Musk den damals noch "Tesla Bot" genannten Roboter als "freundlichen" Helfer beschrieben, der gefährliche, repetitive und langweilige Aufgaben übernehmen werde. Der 172 Zentimeter große und 56 Kilogramm schwere Roboter soll sich mit bis zu acht km/h fortbewegen und 20 Kilogramm schwere Gegenstände tragen können. Ist er in Ruheposition, soll Optimus fast 70 Kilogramm heben können, jeder Arm schafft im ausgestreckten Zustand 4,5 Kilogramm.

Neben dem Roboter Optimus kündigte Musk auch selbstfahrende Taxis mit futuristischem Aussehen an, die in enormen Stückzahlen produziert werden können. Diese Ankündigung ist allerdings nicht ganz neu. Schon 2020 hätten erste Robotaxis auf US-Straßen unterwegs sein sollen. Dieses Versprechen konnte der Tesla-Chef bisher aber nicht einlösen. Weiter warten hieß es bisher auch auf den ebenfalls futuristischen Cybertruck, der ebenfalls 2023 produziert werden soll.

Extreme Preiserhöhung bei Model 3

Keine Erklärung lieferte Musk für die teilweise drastischen Preiserhöhungen in den USA, aber auch Europa. Während die Preissteigerungen in den USA von 2.000 Dollar bzw. 3,3 Prozent (Model 3) bis 12.500 Dollar bzw. 9,9 Prozent (Model X) reichen, kostet Teslas Basismodell in Europa mit 50.000 Euro nun plötzlich um 7.000 Euro und damit satte 16,3 Prozent mehr. Der neue Preis war quasi über Nacht im April eingeführt worden. Hintergrund dürfte die enorme Inflation, aber auch hohe Rohstoffpreise durch den Ukraine-Krieg sein. (step, 8.4.2022)