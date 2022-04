In Julian Warners "The Kriegsspiel" wird der militärische Sandkasten als Performanceschauplatz appropiiert. Das Publikum soll mitspielen. Foto: Julian Warner

Einen prominenten Vorläufer hat das Donaufestival-Thema Stealing The Stolen in dem Stück Booty Looting des belgischen Choreografen Wim Vandekeybus. Es wurde vor genau zehn Jahren uraufgeführt. Was 2012 etwas verloren daherkam, sitzt heute punktgenau auf der aktuellen Debatte um kulturelle Appropriation. Als fatalster Akt der Aneignung wird der Krieg gefürchtet. Daher hat Festivalleiter Thomas Edlinger schon lange vor Putins Überfall auf die Ukraine mit dem deutschen Kulturanthropologen, Kurator und Künstler Julian Warner einen Schwerpunkt zum Thema Kriegsspiele vereinbart.

Warner richtet in der Kunsthalle Krems eine Installation mit dem Titel The Kriegsspiel ein, die auch als Schauplatz für partizipative Performances (30. 4. und 1. 5.) dient. In einem Sandkasten, wie er ab dem 19. Jahrhundert zur Übung des militärischen Handwerks üblich war, wird das Publikum daran erinnert, was alles ein Kriegsschauplatz sein kann. Unter dem Namen Fehler Kuti tritt Warner auch musikalisch in Erscheinung; außerdem diskutiert er mit den Kids of the Diaspora über die Unterschiede zwischen "Counter Appropriation" und "Cultural Appropriation". Die Kids of the Diaspora, Cherrie O. und Leni Charles, sind ebenfalls Teil des Festivals. Sie wohnen in Wien und bezeichnen sich als "poetic fashion movement".

Ihre Performance Nothing Can Cross Our Spirit (29./30. 4, 1. 5.) lanciert Begegnungen zwischen dem Publikum und einer Barkeeperin samt deren Stammgast. Dabei gibt’s Rum, Turntables und Percussion. Die anvisierten Themen versprechen ergiebig zu sein: Identität, Kuba und die Weltgeschichte.

In der Kremser Dominikanerkirche lockt die Performance Fire Walk With Me des hippen Tel Aviver und Berliner Regisseurs Ariel Efraim Ashbel. Dieser eignet sich das gleichnamige Prequel zu der Kultserie Twin Peaks von David Lynch an und macht daraus am 7. und 8. Mai zusammen mit einer Bande von "friends" eine große, so unheimliche wie komische Performance.

Wir alle essen Dreck

In diesem Zusammenhang ein Hinweis: Das Filmprogramm des Donaufestivals bietet zwar keine Werke von David Lynch, aber etwa von Milo Rau oder Peter Tscherkassky nebst Xavier Burgins Doku über Horror Noire.

Ohne Horror bringt die südafrikanische Choreografin-Autorin Nomcebisi Moyikwa die Wahrnehmung aus der Balance. In ihrer Performance Somewhere Me geht es vom 6. bis zum 8. Mai um neue Perspektiven für die Liebe und auf unser Verständnis von Wissen.

Mit ihrem Stück The Sadness (29./30. 4, 1. 5.) quittiert die in Brüssel ansässige, polnisch-kanadische Choreografin Ula Sickle das Ende der politischen und kommerziellen Postmoderne. Traurigsein ist keine Schande, das Tragische ist real – und ja, es gibt eine Wirklichkeit. Sickle formuliert das Freud’sche "Unbehagen in der Kultur" neu und macht es zeitgenössisch bühnenpräsent. Mai Ling drückt dies in ihrer Kochperformance (6. bis 8. 5.) so aus: We All Eat Dirt. (Helmut Ploebst, 9.4.2022)