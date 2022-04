In Daytona Beach treffen die Elite-Mannschaften der Cheerleader aufeinander. Die Netflix-Doku wirft einen dokumentarischen Blick auf ein Hochleistungsbusiness und erzählt die Schicksale der Athletinnen und Athleten: "Cheerleading". Foto: Kyle Alexander / Netflix

STREAMINGTIPPS

AUF DER COUCH

In Therapie Kurz nach dem Ende des ersten Corona-Lockdowns behandelt Dr. Dayan in der zweiten Staffel der französischen Psychoserie vier neue Patientinnen und Patienten. Das Pandemie-Chaos will aufgearbeitet werden. Arte Mediathek

JUGEND IM RAUSCH

Single Drunk Female Die 20-jährige Sam hat ein Problem namens Alkohol und wohnt wieder bei ihrer Mutter. Die Umgebung macht den Entzug nicht einfacher. Stilistisch und dramaturgisch zwischen Orange Is the New Black und Shameless angesiedelte Comedy, die sich nicht scheut, in die sehr tiefen Niederungen des Teenagerdaseins zu blicken. Disney+

AKROBATISCH

Cheerleading Bei den NCA & NDA College Nationals in Daytona Beach im US-Staat Florida treffen sich die Elite-Mannschaften der USA. Der dokumentarische Blick auf ein Hochleistungsbusiness, verbunden mit menschlichen Schicksalen. Netflix

TV-TIPPS

20.15 DREITEILER

Euer Ehren (1+2/3) (D 2022, David Nawrath) Wie weit darf man als Vater gehen, um sein Kind zu retten? Dieser Frage muss sich der angesehene Richter Michael Jacobi stellen. Hochkarätig besetzter Dreiteiler mit Sebastian Koch, Tobias Moretti, Ursula Strauss, Paula Beer und Andreas Lust. Die dritte und letzte Folge steht morgen, Sonntag, um 20.15 Uhr auf dem Programm. Bis 23.35, ORF 2

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

Serengeti (1–3/3) Die Serengeti in Ostafrika ist eines der letzten großen Wildnisgebiete der Erde. Noch immer leben hier alle charakteristischen Vertreter der afrikanischen Großtiere – von Löwen und Leoparden über Giraffen und Büffel bis zu Elefanten und Krokodilen. Die dreiteilige Reihe liefert Einblicke in das Leben und die Schicksale der tierischen Protagonisten. Bis 23.15, Arte

20.15 AUFDECKERIN

Erin Brockovich(USA 1999, Steven Soderbergh) Die forsche Anwaltsgehilfin Erin (Julia Roberts) findet heraus, dass ein Energiekonzern das Grundwasser eines kalifornischen Wüstenstädtchens verseucht, und kämpft für die kleinen Leute gegen die großen Bosse. Bis 22.15, ZDF neo

21.35 PORTRÄT

Christoph Waltz – Der Charme des Bösen Seinen ersten TV-Auftritt legte er 1977 in der ORF-Kindersendung Am Dam Des hin, und seit seiner Rolle in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds verkörpert er Bösewichte wie kaum ein anderer: Christoph Waltz. Kurt Mayer und Gabi Flossmann haben ihn porträtiert. Bis 22.25, 3sat