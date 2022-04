In der Romanverfilmung "Das Geisterhaus" und in der Doku "Die Geister, die sie rief" ab 20.15 Uhr auf Arte zu sehen: Winona Ryder. Foto: Constantin Film

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Kardinal Christoph Schönborn Fragen stellen Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Regina Pöll (ORF). Bis 12.00, ORF2

11.25 DOKUMENTATION

Urlaubsträume in Beton – Deutsche Demokratische Republik Der Bau von Ferienkomplexen wurde in der DDR zur Pflicht, schrieb doch die Verfassung das Recht aller Bürgerinnen und Bürger auf Urlaub fest. Es entstanden Visionen vom "sozialistischen Seebad", die mit den Ferienzentren der großen europäischen Strände mithalten sollten. Bis 11.55, Arte

11.35 SCHWERPUNKT

Karl May – Das letzte Rätsel Karl May ist der meistgelesene deutsche Schriftsteller. Zum Auftakt eines Schwerpunkts porträtiert eine Doku den 1912 verstorbenen Autor, der in seinen Romanen eine neue Identität fand. Danach gibt es mehrere Verfilmungen zu sehen. Der Schatz am Silbersee (18.25 Uhr) machte die Plitvicer Seen zum Pilgerort für Winnetou-Fans. Bis 20.15, ORF 3

18.15 DOKUMENTATION

Nigel Kennedy & Die vier Jahreszeiten Mit Punkfrisur und schrillem Outfit mischte Nigel Kennedy 1989 die Klassikwelt auf. Seine Version von Vivaldis Vier Jahreszeiten wurde zum bestverkauften Klassikalbum aller Zeiten. Die Doku wirft einen Blick zurück auf die legendäre Aufnahme und bewertet sie neu. Bis 19.00, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Zeitenwende – Wie verändert der Krieg unsere Welt? Gäste bei Claudia Reiterer: Ursula Plassnik (Diplomatin und ehemalige Außenministerin, ÖVP), Leigh Turner (ehemalige britischer Botschafter in Österreich und in der Ukraine), Barbara Stelzl-Marx (Professorin für Zeitgeschichte, Universität Graz), Susanne Weigelin-Schwiedrzik (Sinologin, Universität Wien). Bis 23.05, ORF 2

22.30 SCIENCE-FICTION

Alien: Covenant (USA 2017, Ridley Scott) Nach dem halbgaren Prometheus tauchte Regisseur Ridley Scott 2017 mit Covenant noch einmal ins Alien-Universum ein und knüpfte dabei an alte Tugenden an. Geschrieben von Bond-Autor John Logan (Spectre, Skyfall), wird hier auch vor großen Fragen nicht haltgemacht. Als blasser Android ist Michael Fassbender zu sehen. Bis 0.55, Pro Sieben

22.35 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Michael Fleischhacker moderiert das "Duell der Meinungsmacher". Seine Gäste: Militärexperte Walter Feichtinger, Medienethikerin Claudia Paganini und

Journalist Thomas Fassbender.

Bis 23.35, Servus TV

23.05 DOKUMENTATION

Die Louis de Funès Story Nein! Doch! Oh!

Mit cholerischem Temperament, Gesichts akrobatik und nicht endendem Redeschwall stellte Louis de Funès den seltenen Fall eines Publikumslieblings dar, der Unsympathler verkörpert. Privates Archivmaterial, Filmausschnitte und Interviews zeichnen das Porträt eines Schauspielers, der erst mit 50 Jahren zum Star wurde. Bis 0.40, ORF 2