Die Umfragen sagen ein knappes Rennen zwischen Macron (Zweiter von links) und Le Pen (links) voraus. Foto: Reuters

In Frankreich sind am Sonntag rund 48 Millionen Franzosen aufgefordert, einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin zu wählen, der oder die die Amtsgeschäfte im flächenmäßig größten Land der EU fünf Jahre lang führen soll. Zunächst wird mit einer Vorentscheidung gerechnet, so will es das Wahlsystem: Denn Staatsoberhaupt wird nur, wer mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält. Allerdings ist die absolute Mehrheit für keinen der zwölf Kandidaten und Kandidatinnen an diesem Wahlsonntag in Reichweite. Daher ist der laut Verfassung vorgesehene zweite Wahldurchgang in zwei Wochen so gut wie fix: Die zu erwartende Stichwahl ist für den 24. April angesetzt.

Die aktuellsten Umfragen für den ersten Wahldurchgang sehen Amtsinhaber Emanuel Macron knapp vor seiner Rivalin Marine Le Pen. Theoretisch ist der Einzug in die Stichwahl auch noch für den Linken Jean-Luc Mélenchon in Reichweite, allerdings nur wenn das Wahlverhalten von den Umfragen abweicht:

Ergebnisse

Erste Ergebnisse werden ab 20 Uhr erwartet, wenn auch die letzten Wahllokale in den Großstädten schließen:

(red, 10.4.2022)