Foto: IMAGO/Revierfoto

Dortmund – Borussia Dortmund hat ungeachtet neuer Verletzungssorgen seinen 19. Saisonsieg in der deutschen Fußball-Bundesliga geholt und damit Tabellenplatz zwei gefestigt. Die Elf von Marco Rose setzte sich am Freitag beim VfB Stuttgart durch einen Doppelpack von Julian Brandt (12., 71.) mit 2:0 (1:0) durch. Der BVB zeigte eine Reaktion auf die 1:4-Watsche gegen RB Leipzig in der Vorwoche und ist seinem Ziel Champions League in der kommenden Saison einen großen Schritt nähergekommen.

Beim BVB mussten Giovanni Reyna und Mahmoud Dahoud in der ersten Halbzeit sowie in der Pause Mats Hummels verletzt ausgewechselt werden. Der Tabellen-15. Stuttgart, dem Goalgetter und ÖFB-Teamkicker Sasa Kalajdzic wegen Corona fehlte, muss indes das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz fürchten, sollten die Konkurrenten Arminia Bielefeld und Hertha BSC am Samstag punkten. (APA, 8.4.2022)