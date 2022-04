iFixit soll die Reparatur von Google-Smartphones einfach(er) machen. Foto: iFixit

Es war eine der erfreulichsten Neuerungen beim Pixel 6: Erstmals verspricht Google bei einem seiner Smartphones fünf Jahre an Sicherheitsaktualisierungen, ein deutliches Upgrade von den drei Jahren, die zuvor geboten wurden. Eine Ankündigung, die allerdings auch sarkastische Reaktionen auslöste. Immerhin bringe das alles wenig, wenn die Hardware vorher den Geist aufgebe. Für diese Zweifler gibt es nun eine weitere Ankündigung in Sachen Langlebigkeit.

Selbst reparieren

Google hat sich mit iFixit zusammengetan. In Bastelfragen ambitionierte Nutzer können in Zukunft Ersatzteile für Pixel-Smartphones direkt über den Reparaturdienstleister beziehen. Das gilt nicht nur für aktuelle und künftige Geräte, Ersatzteile sollen bis zurück zum Pixel 2 verfügbar sein. Das Angebot soll nicht nur in den USA und Großbritannien sondern auch in der EU verfügbar sein.

Interessierte können sich dabei dann wahlweise die Ersatzteile einzeln kaufen oder auch gleich ein gesamtes Kit von iFixit nehmen, in dem dann auch die notwendigen Werkzeuge enthalten sind. Entsprechende Anleitungen wird es ebenfalls von den Experten geben – beziehungsweise gibt es zum Teil bereits jetzt.

Schritt für Schritt

Google sieht die Partnerschaft als weiteren Schritt, um die eigene Hardware nachhaltiger zu machen. So würden sämtliche neuen Geräte des Unternehmens mittlerweile recycelte Materialien enthalten, auch der Transport soll bald CO2-neutral sein. In den Verpackungen will man bis zum Jahr 2025 vollständig auf Kunststoffe verzichten.

Alternativen

Wer sich nicht zutraut, ein Smartphone selbst zu reparieren, der muss das allerdings auch nicht. Schon jetzt gibt es in allen Ländern, in denen Pixel-Smartphones verkauft werden, Deals mit Reparaturdienstleistern, die diese Aufgabe übernehmen können. Gerade der Akku eines Smartphones lässt nach ein paar Jahren typischerweise deutlich nach, ist aber nicht immer ganz leicht zu tauschen.

Google ist übrigens nicht der erste Hersteller, der eine solche Initiative startet. Erst vor wenigen Tagen hat auch Samsung eine ähnlich Abmachung mit iFixit angekündigt. In deren Rahmen sollen etwa das Galaxy S20, S21 und das Tablet Galaxy Tab S7+ abgedeckt werden. (apo, 9.4.2022)