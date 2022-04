Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie das "echte" 5G endlich die großen Versprechen einlösen soll und wann es kommt

Peter Thiel nennt Warren Buffett "Feind Nr. 1" der "revolutionären Jugendbewegung" Bitcoin

"This Means Warp" im Test: Gelungener Coop-Spaß für "Faster than Light"-Fans

Smartphones selbst reparieren: Google und iFixit tun sich zusammen

Plex will zur Zentrale für das gesamte Streaming-Leben werden



Von Apple finanzierte Studie soll belegen: Apple-Dienste sind gar nicht so beliebt

Moskau wirft YouTube Sperrung von Parlamentskanal Duma-TV vor

Microsoft nimmt russischen Hackern für Angriffe gegen die Ukraine genutzte Domains ab