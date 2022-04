Die Entwickler verbinden das gratis spielbare Browsergame mit dem Aufruf, an Hilfsorganisationen oder die ukrainische Regierung zu spenden

Ziel ist es, die russischen Panzer in die eigene Scheune zu bringen. Foto: Screenshot / Farmers Stealing Tanks

Kurz nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine tauchten Videos und Fotos von ukrainischen Landwirten auf, die russische Panzer stehlen. Inmitten der Grausamkeiten des Krieges sorgte dieser Umstand für eine Welle an Memes und belustigten Kommentaren über die angreifende Armee. Bilder von Traktoren, die schweres Kriegsgerät im Schlepptau haben, sind auf allen möglichen Social-Media-Plattformen zu finden.

Mittlerweile hat ein Indie-Entwickler das Phänomen mit einem kostenfreien Browserspiel gewürdigt. In "Farmers Stealing Tanks" schlüpft man in die Rolle eines ukrainischen Landwirts, um russische Panzer in die Sicherheit der eigenen Scheune zu bringen. Während das Projekt im ersten Moment geschmacklos wirken könnte, scheinen die Entwickler einen wohltätigen Hintergedanken zu haben.

Spendenaufruf

Sehr prominent wird bereits vor Spielstart auf die weiter unten verlinkten Spendenmöglichkeiten verlinkt und zur Teilnahme aufgerufen. Außerdem hat man die Möglichkeit, T-Shirts, Sticker oder Poster zu erwerben, wobei der Großteil der Einnahmen an die Ukraine gespendet werden soll.

Das Spielprinzip ist simpel. Mithilfe der WASD-Tasten steuert man den eigenen Traktor durch die Landschaft, auf der Suche nach Panzern der russischen Armee. Sobald man in die Nähe eines Fahrzeugs kommt, zieht man es automatisch hinter sich her, bis man es am Zielort abliefert.

Spiele mit Ukraine-Bezug

Zu finden ist das Spiel auf der Webseite itch.io, einer Plattform, auf der Entwicklerinnen und Entwickler ihre Schöpfungen sowohl gratis als auch zum Verkauf anbieten können. Neben dem oben erwähnten "Farmers Stealing Tanks", findet man schon auf der Startseite mehrere Games, die sich Pro-Ukraine und gegen Putin positionieren. Bei einer kurzen Überprüfung konnten allerdings keine weiteren Games gefunden werden, die zu Spenden aufrufen. (red, 10.4.2022)