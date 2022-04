Geplant sind insgesamt fünf Baracken in Texas mit jeweils 5.700 Quadratmetern Fläche. Der Bau soll innerhalb von zehn Monaten abgeschlossen sein

Für den Bau kommt ein proprietäres Material mit dem Namen "Lavacrete" zum Einsatz. Foto: US Department of Defense / Courtesy of Logan Architecture

Häuser aus dem 3D-Drucker: Vor wenigen Jahren hätten sich noch die wenigsten vorstellen können, dass diese Vision einmal Realität werden – und für die Bevölkerung relevant sein könnte. Im Dezember 2021 wurde in den USA dann tatsächlich das erste Familienhaus aus dem Drucker bezogen. Ein Meilenstein für die Technologie, immerhin soll der Aufbau der Mauern nur zwölf Stunden gedauert haben. Die US-Armee will nun allerdings eins draufsetzen, wie das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten in einer Pressemeldung verkündet.

Man wolle die "größten 3D-gedruckten Strukturen in der westlichen Hemisphäre" bauen. Innerhalb von nur zehn Monaten sollen in Zusammenarbeit mit einer privaten Baufirma dafür drei Trainingsbaracken aus dem Boden gestampft werden. Die Leitung des Projekts werde von der Defense Innovation Unit übernommen, heißt es weiter.

Schnell und günstig

Jedes Gebäude soll mehr als 500 Quadratmeter groß sein, was die Kasernen zu den "größten 3D-gedruckten Strukturen in Amerika" machen werde. "Der Bau von Anlagen mit dieser innovativen Technologie spart Arbeitskosten, verkürzt die Planungszeit und beschleunigt den Bau künftiger Anlagen", sagt ein Vertreter der US-Armee. Schon jetzt suche man nach weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Foto: US Department of Defense / Courtesy of Logan Architecture

Für die Herstellung der Baracken wurde die Baufirma ICON beauftragt, die bereits vergangenes Jahr mit dem Design und Druck von Trainingskasernen in Texas beauftragt wurde. Für den Bau kommt ein proprietäres Material namens "Lavacrete" zum Einsatz. "Dieses Material kann extremen Witterungsbedingungen standhalten und die Auswirkungen von Naturkatastrophen erheblich reduzieren, während es gleichzeitig maximale Effizienz bietet", schreibt das US-Verteidigungsministerium.

Das spare nicht nur Zeit und Kosten, sondern mache die Gebäude auch länger haltbar als solche, die auf herkömmliche Art und Weise errichtet werden. (mick, 10.4.2022)