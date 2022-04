Am gestrigen Samstag wurden 12.504 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag vor einer Woche 13.907. Aktuell müssen 2.507 Menschen im Krankenhaus behandelt werden

Die Wiener Testergebnisse kommen zum Teil aus den Gurgelboxen, wo gratis PCR-Tests durchgeführt werden können. Foto: Corn

In den vergangenen 24 Stunden wurden 10.635 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gemeldet, 18 weitere Todesopfer sind zu beklagen. Damit zählt man in Österreich seit Beginn der Pandemie 3.987.385 erfasste Fälle, 16.226 Verstorben und 3.779.116 Genesen.

Aktuell sind 2.507 Covid-Infizierte hospitalisiert, davon 191 auf einer Intensivstation.



Die Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 384

Kärnten: 564

Niederösterreich: 2.458

Oberösterreich: 1.656

Salzburg: 408

Steiermark: 1.154

Tirol: 518

Vorarlberg: 407

Wien: 3.086

(red, 10.4.2022)