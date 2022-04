Texaner mussten sich den New Jersey Devils nach zwei späten Gegentoren geschlagen geben.

Teuflisch gut. Foto: APA/AP/Ainsworth

Dallas – Die Dallas Stars haben mit Michael Raffl am Samstag in der NHL eine unglückliche Niederlage kassiert. Die Texaner mussten sich den New Jersey Devils nach zwei späten Gegentoren mit 1:3 geschlagen geben.

Der Schweizer Nico Hischier und Pavel Zacha aus Tschechien (beide 59.) sorgten mit einem Doppelpack innerhalb von zehn Sekunden für die Entscheidung. Raffl stand 13:08 Minuten auf dem Eis, seine Stars rangieren aber weiterhin auf dem letzten Play-off-Platz im Westen. (APA; 10.4.2022)

NHL

NHL-Ergebnisse vom Samstag:

Dallas Stars (mit Raffl) – New Jersey Devils 1:3

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 3:6

Nashville Predators – Florida Panthers 1:4

Seattle Kraken – Calgary Flames 1:4

Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets 4:5

New York Rangers – Ottawa Senators 5:1

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 3:2

Philadelphia Flyers – Anaheim Ducks 3:5

St. Louis Blues – New York Islanders 6:1

Vancouver Canucks – San Jose Sharks 4:2

Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes 6:1

Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 1:2 n.P.