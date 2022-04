Die Anlage ist 450 Hektar groß und wird in den kommenden Wochen an das Stromnetz angeschlossen

Der Solarpark ist mit bifazialen Paneelen ausgestattet. Foto: Screenshot / Youtube / Juwi

In Griechenland wurde diese Woche der größte Solarpark Europas eröffnet. Die Anlage misst 450 Hektar und soll mit einer Leistung von 204 Megawatt jährlich 350 Gigawatt Strom liefern, berichtet "t3n". Dem Betreiber Hellenic Petroleum zufolge sollen damit 75.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Das Unternehmen ist primär in der Erdölbranche aktiv. Der Solarpark soll in den kommenden Wochen an das Stromnetz angeschlossen werden.

"Dieses Projekt spiegelt unsere nationalen Ziele für billige und saubere Energie aus Sonne, Wind und Wasser wider", erklärte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis laut "Euronews" bei der Einweihung.

Steigender Anteil

Schon 2020 bezog das Land 21,7 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen, heißt es in einer Statistik der Europäischen Union. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 35 Prozent erhöht werden. Österreich bezog 2020 denselben Berechnungen zufolge 36,5 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen.

100ProzentJuwi

Es handelt sich um den größten Solarpark Europas mit zweiseitigen – also bifazialen – Paneelen. Das bedeutet, sie können nicht nur Sonnenlicht nutzen, das auf die Vorderseite fällt, sondern auch jenes, das von der Umgebung auf die Rückseite reflektiert. Damit soll der Ertrag erheblich gesteigert werden, laut "t3n" sollen sie etwa zehn Prozent effizienter sein. Insgesamt sollen etwa 500.000 Solarmodule verbaut worden sein.

Für das Projekt war das deutsche Unternehmen Juwi verantwortlich, das sich auf erneuerbare Energien spezialisiert. Die Kosten beliefen sich laut den Berichterstattern auf 130 Millionen Euro. (red, 10.4.2022)