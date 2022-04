Die Schweiz

Irgendetwas muss die Schweiz richtig machen: Die Eidgenossen haben seit 2002 nur ein Großereignis verpasst und kamen seit 2014 immer in die K.-o.-Runden. Doch nachdem Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri 2018 beim WM-Sieg gegen Serbien mit ihren Händen den albanischen Doppeladler formten und so für einen Eklat sorgten, kam es zum Verbandskrach samt Neustrukturierung. "Es gab eine Krise – weniger wegen der Resultate, eher wegen des Drumherums. Dann wurde eine Analyse gemacht und alles durchleuchtet", sagt Peter B. Birrer von der "Neuen Zürcher Zeitung".

Die Analyse leitete der langjährige Basel-Präsident Bernhard Heusler, der in der Schweiz "sehr breite Akzeptanz" genieße. "Die Quintessenz war: Die Auswahl braucht einen vollamtlichen Manager." Dieser mit einem Sportdirektor vergleichbare Posten war zuvor ein Teilzeitjob. "Es gab eine famose Liste, wer alles Manager werden könnte", sagt Birrer. Nach einigen Absagen wurde Pierluigi Tami zum neuen starken Mann im Schweizer Fußball, zuvor war er Trainer beim FC Lugano, den Grasshoppers Zürich sowie Nachwuchs-Nationalteams gewesen – Parallelen zu Peter Schöttel sind erkennbar.

Tami war es auch, der nach Vladimir Petkovićs Abgang in einer vierköpfigen Findungsgruppe einen neuen Trainer suchen durfte. Früher hatte dieses Vorschlagsrecht allein der Abteilung Profifußball gehört. Ähnlich wie in Österreich musste das "Zentralkomitee" des SFV den Vorschlag absegnen, in diesem Gremium sitzen Vertreter des Profi- und Amateurfußballs. Die Amateurvertreter würden sich bei der Teamchefbestellung aber nicht sonderlich einmischen, sagt Birrer. "In der Profiliga muss es eine Akzeptanz für den Nationaltrainer geben. Der Präsident der Profiliga gehörte der Findungsgruppe an." Tami schlug Murat Yakin vor, der wurde Teamchef – und führte die Nati prompt zum Quali-Gruppensieg vor Italien.