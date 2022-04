Liebe Leserin, lieber Leser,

die Europäische Union arbeitet gerade an einer E-ID, also einem digitalen Ausweis. Dieser soll zur Identifizierung gegenüber Behörden, aber auch Privatunternehmen genutzt werden. Datenschützer üben scharfe Kritik am aktuellen Gesetzesentwurf.

In der Berufsspieler-Kolumne widmet sich unser Autor außerdem dem Thema Grafik in Videospielen – und warum der Begriff "schöne Grafik" neu definiert werden muss. Denn: Hochglanzgrafik, Fotorealismus und Raytracing sind nicht alles.

Und: Hacker attackieren russische Unternehmen mit geleakter Ransomware der prorussischen Gruppierung Conti.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!





E-ID: Scharfe Kritik an EU-Plänen für digitalen Ausweis

Der Begriff "schöne Grafik" muss neu definiert werden

Hacker attackieren Russland mit geleakter Ransomware von Kreml-Supportern

Neuer Solarpark in Griechenland soll 75.000 Haushalte mit Strom versorgen

US-Armee plant Gebäudekomplex aus dem 3D-Drucker in Texas

"Farmers Stealing Tanks": Spiel lässt russische Panzer stehlen – und ruft zu Spenden auf

Nach Einstieg bei Twitter fragt Elon Musk: "Stirbt Twitter?"