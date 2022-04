Solange nicht der 24. April vorüber ist und der Zentrist Macron seine Mehrheit sicher hat, so lange kann Frankreich weit in eine Richtung abdriften. Foto: Reuters/Stephane Mahe

Eine Präsidentschaftswahl in Frankreich ist, so heißt es, im ersten Durchgang eine Herzensangelegenheit und im zweiten dann eine Vernunftentscheidung. Amtsinhaber Emmanuel Macron darf sich zwar über die Herzen freuen, die ihm am Sonntag zufliegen; doch worum er sich nun noch viel mehr kümmern muss, das sind die Stimmen jener Französinnen und Franzosen, die er bisher nicht erreichen konnte; die sich von ihm abgewandt haben; die es nicht der Mühe wert befanden, für ihn ins Wahllokal zu gehen.

Unter Druck

Noch nie war das Establishment in Frankreich so sehr unter Druck, noch nie wurde es dermaßen erfolgreich offen infrage gestellt – und zwar nicht nur von der extremen Rechten, sondern auch von weit links. Solange nicht der 24. April vorüber ist und der Zentrist Macron seine Mehrheit sicher hat, so lange kann Frankreich weit in eine Richtung abdriften. Das wäre dann nicht nur der ultimative Denkzettel für den Präsidenten, sondern auch eine neue, womöglich dramatische Situation für Frankreich – und Europa. Und zwar auf Jahre.

Die Rolle der Jungen

Und wie schon beim Brexit-Referendum könnten die Jungen eine wichtige Rolle spielen; so wie in Großbritannien 2016 sind sie zwar politisch interessiert, oft sogar engagiert. Aber das drücken sie vor allem im Diskurs im Internet aus. An die Teilhabe an institutionellen Entscheidungen, an die Mitsprachemöglichkeit bei Wahlen scheinen sie oft nicht zu glauben und machen dort auch weniger mit. Wahrscheinlich ist es für Macron bereits jetzt zu spät, dies noch zu ändern. (Gianluca Wallisch, 10.4.2022)