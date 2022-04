Steigende Preise

Wie die Inflation gemessen wird – und warum es daran Kritik gibt

Die Preise steigen so stark an wie seit 40 Jahren nicht mehr. Damit rückt die Inflationsbekämpfung in den Fokus der Politik. Aber wie wird Inflation gemessen, welche Kritik gibt es am Konzept? Ein Überblick zu Preisen und Methodik.