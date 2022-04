PRO: Diskriminierung muss enden

Der Staat kann und darf in Krisensituationen in die Freiheitsrechte seiner Bürger eingreifen. Aber die Maßnahmen müssen effektiv, verhältnismäßig und das gelindestmögliche Mittel sein. All das trifft auf die 2G-Regel in Wien, wonach nur Geimpfte und Genesene in Restaurants und Kaffeehäuser dürfen, längst nicht mehr zu.

So gibt es aktuell keine Prognose, nach der es auf absehbare Zeit zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Die Spitalszahlen sinken. Grundrechte auf vage Vermutungen hin einzuschränken, weil im Herbst eine schlimmere Variante kommen könnte, geht in einem Rechtsstaat nicht: Evidenz für geltende Maßnahmen muss aktuell vorliegen.

Dazu kommt, dass 2G kein effektives Mittel ist. Nicht für die Impfkampagne: Die ist auch in Wien zum Erliegen gekommen. Nicht zur Verhinderung schwerer Fälle: Jungen Menschen ab 16 wird hier der Zutritt verwehrt, obwohl sie sehr selten schwer erkranken. Für die Virologin Dorothee von Laer macht die Unterscheidung von Geimpften und Ungeimpften zudem keinen Sinn, weil der Unterschied bei der Infektionshäufigkeit stark geschrumpft ist. Aktuell haben Geimpfte zwischen 18 und 59 eine Inzidenz von 4470, Ungeimpfte eine von 5590. Dazu kommt, dass in Wien Menschen ausgesperrt werden, obwohl sie sich seltener anstecken als Geimpfte: Das sind jene, deren immunologische Ereignisse länger zurückliegen, sodass sie keinen grünen Pass mehr haben. 2G muss enden. (András Szigetvari, 11.4.2022)