Hat sich vom Sohn einer Einwandererfamilie zum Bürgermeister hochgearbeitet: Spencer Tracy als prinzipientreuer Politiker in "Das letzte Hurra", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Columbia Pictures

19.40 REPORTAGE

Re: Geprüft, gesperrt, gesprengt – Sind Deutschlands Brücken noch zu retten? Dauerbaustellen und Verkehrschaos als Folgen eines Sanierungsstaus. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Medizin Nach Volksmedizin neu entdeckt steht um 21.05 Uhr in Geschäftsmodell Selbstheilung die Alternativmedizin auf dem Prüfstand. Um die Allmacht der Konzerne geht es ab 12.55 Uhr in der Dokumentation Big Pharma.Bis 23.20, ORF 3

20.15 POLITSATIRE

Das letzte Hurra (The Last Hurrah, USA 1958, John Ford) Frank Skeffington (Spencer Tracy) hat sich als Einwanderersohn hochgearbeitet und lebt seit vielen Jahren den amerikanischen Traum als Bürgermeister einer Stadt in Neuengland. Der Wahlkampf gegen einen von einflussreichen Persönlichkeiten unterstützten Kandidaten führt ihn an seine Grenzen. Politsatire von Western-Großmeister John Ford. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Wer ist Wolodymyr Selenskyj? Umstrittener Politiker, gefeierter Kriegsheld Der Weg des ukrainischen Präsidenten als Komiker und Überraschungswahlsieger bis heute. Bis 21.00, ZDF Info

21.45 ÖKO-DRAMA

Wo die grünen Ameisen träumen (D/AUS 1984, Werner Herzog) Eine Gruppe von Aborigines versucht in Werner Herzogs Ökodrama ein Unternehmen an der Erschließung eines Uranlagers zu hindern, da es sich um einen für sie heiligen Ort handelt. Bis 23.25, Arte

22.25 DOKUMENTARFILM

Sunset Over Hollywood (D 2019, Uli Gaulke und Marc Pitzke) Am Mulholland Drive in Los Angeles befindet sich ein Seniorenrefugium der US-Kinobranche. Filmleute verbringen hier ihren Lebensabend. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Im Reich der Fantasie Das Wiener Leopold-Museum widmet Alfred Kubin eine Ausstellung, Christine Nöstlingers Geschichten vom Franz wurden fürs Kino verfilmt, zu Gast ist die Künstlerin Sophia Süssmilch. Ab 23.15: Kunst ist die schönste Form der Hoffnung – Der Maler Hubert Scheibl zu sehen. Bis 0.00, ORF 2