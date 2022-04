Martin Hinteregger (li) beim Begutachten der Protestaktion in Frankfurt. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Bochum – Bayer Leverkusen hat im Rennen um die Champions-League-Qualifikationsplätze in der deutschen Fußball-Bundesliga unerwartet Punkte liegen gelassen. Die Werkself musste sich am Sonntagnachmittag bei Aufsteiger VfL Bochum mit einem torlosen Unentschieden begnügen und verpasste es, in der 29. Runde den dritten Platz zu festigen. In der 65. Minute vergab Moussa Diaby für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane kurios einen Foulelfmeter.

Der französische Nationalspieler rutschte beim Anlauf weg, schoss sich dann selbst ans Standbein, der Treffer zählte daher nicht. Leverkusen hat die Qualifikation für die Königsklasse aber weiter selbst in der Hand. Julian Baumgartlinger kam nicht zum Einsatz. Die Bochumer haben fünf Spiele vor Saisonende derweil zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Eintracht Frankfurt kassierte nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Barcelona indes wieder eine Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner musste sich gegen den SC Freiburg mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Vincenzo Grifo (27.) und Edeljoker Nils Petersen (69.) trafen für die Elf von Christian Streich, in der Philipp Lienhart durchspielte. Für die Eintracht glich Filip Kostic (54.) zwischenzeitlich aus. Auch ÖFB-Profi Martin Hinteregger war über die vollen 90 Minuten im Einsatz.

Protestaktion

Für Aufregung sorgte in der zweiten Minute eine Protestaktion zweier Männer. Sie stürmten am Sicherheitspersonal vorbei aufs Feld, stellten sich an die Stangen und banden sich fest. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift: "Letzte Generation – Stoppt den fossilen Wahnsinn". Nach knapp drei Minuten wurden die zwei Personen vom Platz geführt.

Vor einigen Wochen hatte es in der englischen Premier League einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals hatte sich während der Partie des FC Everton gegen Newcastle United ein 21-Jähriger mit einem Kabelbinder um den Hals an einen Torpfosten gebunden. Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Just stop oil". (APA/dpa, 10.4.2022)