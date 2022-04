Dries Mertens glich zwischenzeitlich zum 1:1 aus. Danach stellte Fiorentina die Weichen auf Sieg. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Fabio Sasso

Neapel – SSC Napoli hat im Titelrennen der italienischen Fußball-Meisterschaft eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Am Sonntagnachmittag musste sich die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti in der 32. Runde der Serie A gegen Fiorentina mit 2:3 (0:1) geschlagen geben. Nach drei Siegen in Serie verpassten es die Süditaliener, vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen. Spitzenreiter bleibt weiterhin der AC Milan. Hinter Stadtrivale Inter Mailand rangiert Napoli an dritter Stelle. (APA, 10.4.2022)