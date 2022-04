Erster Erfolg für Ducati in Austin – Marquez bei Comeback Sechster

Enea Bastianini übernimmt nach dem vierten von 21 Saisonrennen die Gesamtführung. Foto: IMAGO/David Buono/Icon Sportswire

Austin (Texas) – Enea Bastianini hat dem Motorrad-Hersteller Ducati am Sonntag zum ersten Sieg in Austin in der MotoGP-Klasse verholfen. Der 24-jährige Italiener feierte im Grand Prix von Amerika seinen zweiten Saisonsieg nach Doha und übernahm damit nach dem vierten Rennen die WM-Führung. Der Moto2-Weltmeister von 2020, der für das private Gresini-Team fährt, setzte sich vor dem Spanier Alex Rins (Suzuki) und seinem australischen Markenkollegen Jack Miller durch.

Ex-Weltmeister Marc Marquez wurde bei seinem Comeback nach zwei verpassten Rennen wegen Sturzfolgen Sechster. Der spanische Honda-Fahrer raste mit seiner Honda mit einigen gefährlich anmutenden Manövern vom 16. Platz nach zwei Runden nach vorne und hielt den aktuellen Champion Fabio Quartararo in Schach.

Bastianini, der Fünfte des Qualifyings, führt in der WM mit fünf Punkten Vorsprung auf Rins und sprach von einem harten Rennen. "Etwa zur Mitte habe ich gemerkt, dass ich eine Chance habe und mich an die Spitze gesetzt. Dieser Sieg in Amerika ist unglaublich", sagte der Pilot aus Rimini auf ServusTV. (APA, 10.4.2022)

MotoGP (20 Runden/110,26 km): 1. Enea Bastianini (ITA) Ducati 41:23,111 Min. – 2. Alex Rins (ESP) Suzuki +2,058 Sek. – 3. Jack Miller (AUS) Ducati +2,312. Weiter: 12. Brad Binder (RSA) KTM +13,376 – 18. Miguel Oliveira (POR) KTM +32,002 – 19. Raul Fernandez (ESP) Tech3-KTM +37,062 – 20. Remy Gardner (AUS) Tech3-KTM +42,442

WM-Stand (4/21): 1. Bastianini 61 Punkte – 2. Rins 56 – 3. Aleix Espargaro (ESP) Aprilia 50. Weiter: 6. Binder 42 – 9. Oliveira 28.

Nächstes Rennen: GP von Portugal im Autodromo Algarve am 24. April