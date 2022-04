[Livebericht] Tschetscheniens Machthaber Kadyrow kündigt russische Offensive auf Kiew an

[Sanktionen und Gewinne] Sind Geschäfte in Russland moralisch noch vertretbar?

["Brückenbauer"] Nehammers "Risiko-Mission" nach Moskau: Österreichs Kanzler trifft Wladimir Putin

[Ukraine] US-Regierung soll Millionen für Satelliten-Internet Starlink bezahlt haben

[Frankreich] Erfolg und Misserfolg in Emmanuel Macrons erster Präsidentschaft

[Corona] Entscheidung über Maskenpflicht steht bevor

[Diskurs] Pro und Kontra: Ende für 2G-Regeln in Wien

[Pandemie] Ninja-Pass wird an Schulen nach Ostern eingestellt

[Wirtschaftspolitik] Gesuchter Wirecard-Manager Marsalek soll in Moskau gelebt haben

[Fußball] Teamchefsuche: Und wie machen es die anderen?

[Wissenschaft] Ungesunder Lebensstil kostet Männer mehr als 20 Jahre Lebenserwartung

[Verkehr] Polizei verstärkt zu Ostern erneut Verkehrsüberwachung

[Wetter] Im Großteil Österreichs stellt sich zu Wochenbeginn recht sonniges Wetter ein, wobei sich meist nur ein paar dünne Wolkenfelder in hohen Schichten bemerkbar machen. Über der Osthälfte können sich allerdings vorübergehend auch etwas kompaktere Wolken bemerkbar machen. Der bodennahe Wind weht meist nur schwach, am ehesten aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

[Zum Tag] 1997: Der 11. April eines jeden Jahres wird als Geburtstag von James Parkinson durch die European Parkinsons Disease Association als Welt-Parkinson-Tag ausgerufen.