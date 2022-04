Derzeit werden 206 Personen mit dem Virus auf Intensivstationen betreut. Foto: APA / HERBERT NEUBAUER

Wien – Erstmals seit Jänner sind am Montag in Österreich unter 10.000 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Die Behörden meldeten 8.033 Corona-Neuinfektionen, somit gab es in Österreich bisher 3.995.418 positive Testergebnisse.

Österreichweit starben 16.242 Personen mit einer Sars-Cov2-Infektion, in den vergangenen 24 Stunden verloren 16 Menschen ihr Leben. 3.799.939 Personen sind wieder genesen.

Derzeit befinden sich 2.510 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 206 auf Intensivstationen betreut.

Die Neuinfektionen teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf:

Burgenland: 327

Kärnten: 526

Niederösterreich: 2.154

Oberösterreich: 1.212

Salzburg: 515

Steiermark: 346

Tirol: 358

Vorarlberg: 372

Wien: 2.223 (red, 11.4.2022)