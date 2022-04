Tor. Foto: USA TODAY/Dennis Wierzbicki

Die Dallas Stars von Michael Raffl haben mit einem 6:4-Sieg bei den Chicago Blackhawks die Hoffnungen auf einen Play-off-Platz in der National Hockey League (NHL) am Leben erhalten. Als entscheidend erwies sich ein Doppelpack von Jason Robertson im zweiten Drittel zum 5:3, Tyler Seguins 6:3 vier Minuten vor Schluss besiegelte den Auswärtserfolg. Raffl stand 15:56 Minuten auf dem Eis.

Indes erreichte Sidney Crosby mit seinem Overtime-Treffer beim 3:2-Sieg seiner Pittsburgh Penguins über die Nashville Predators seinen 1.400. Scorer-Punkt in einem Spiel des Grunddurchgangs. Der 34-Jährige, der in seiner 1.100 Partie zuvor bereits ein Tor und einen Assist angeschrieben hatte, verbesserte sich in der ewigen Rangliste auf den 22. Platz. (APA, 11.4.2022)

NHL-Ergebnisse vom Sonntag:

Chicago Blackhawks – Dallas Stars 4:6,

Washington Capitals – Boston Bruins 4:2,

Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 3:2 n.V.,

Minnesota Wild – Los Angeles Kings 6:3,

Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 5:0,

Carolina Hurricanes – Anaheim Ducks 5:2,

Ottawa Senators – Winnipeg Jets 3:4