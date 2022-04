Rezession

Ukraine-Krieg reißt ganze Weltregion mit in die Tiefe

Der Krieg in der Ukraine richtet auch in Ländern, die militärisch nicht involviert sind, Schaden an. Migrations-, Geld- und Warenströme geraten durcheinander, sagt die Weltbank. 40 Millionen Menschen könnten komplett verarmen