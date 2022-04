Die FAA geht hart gegen "unruly passengers" an Bord von Flugzeugen vor und hat kürzlich hohe Geldbußen verhängt (Symbolfoto). Foto: Getty Images/iStockphoto/agnormark

"Wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, seien Sie kein Idiot und gefährden Sie weder die Flugbesatzung noch Ihre Mitreisenden", wird US-Verkehrsminister Pete Buttigieg im Fachmagazin "Aerotelegraph" zitiert. "Wenn Sie das tun, werden Sie von der FAA (Federal Aviation Administration, Anm.) mit einem Bußgeld belegt." Dass dies keine leeren Worte sind, zeigt das jüngste Beispiel: Die US-Luftfahrtbehörde hat die bisher höchsten Geldstrafen gegen zwei Fluggäste wegen "ungebührlichen Verhaltens" verhängt, wie "Aerotelegraph" berichtet. Sie fassten eine Geldbuße in Höhe von 81.950 beziehungsweise 77.272 Dollar aus.

Treten, beißen, spucken

Das Bußgeld in Höhe von 81.950 Dollar betrifft eine Passagierin eines American-Airlines-Flugs vom 7. Juli 2021 von Dallas-Fort Worth, Texas, nach Charlotte, N.C. : Die FAA behauptet, die Passagierin habe gedroht, die Flugbegleiterin zu verletzen, die der Reisenden Hilfe anbot, nachdem diese in den Gang gefallen war. Daraufhin stieß der Fluggast die Flugbegleiterin zur Seite und versuchte, die Kabinentür zu öffnen. Zwei Flugbegleiter versuchten, die Passagierin zurückzuhalten, aber sie schlug einem der Flugbegleiter wiederholt auf den Kopf. Nachdem die Passagierin mit Handschellen gefesselt worden war, spuckte sie die Besatzung und andere Passagiere an, gab ihnen Kopfstöße, biss und versuchte sie zu treten. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen sie in Charlotte fest.

Die Geldstrafe in Höhe von 77.272 Dollar betrifft eine Passagierin eines Delta-Air-Lines-Flugs von Las Vegas nach Atlanta am 16. Juli 2021. Die FAA behauptet, sie habe versucht, den neben ihr sitzenden Passagier zu umarmen und zu küssen; sie sei zum vorderen Teil des Flugzeugs gelaufen, um zu versuchen, während des Fluges auszusteigen; sie habe sich geweigert, zu ihrem Sitz zurückzukehren, und habe einen anderen Passagier mehrfach gebissen. Die Besatzung musste sie fesseln. (red, 11.4.2022)

