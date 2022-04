Gesundheitspolitik

945 Postings

Wahlarztsystem: Hacker nicht zufrieden mit der niedergelassenen Versorgung der Wiener

Die Vielzahl an Wahlärzten verursache den Ärztemangel in einigen Fächern im öffentlichen Gesundheitssektor mit, etwa in der Kinder- und Jugendpsychiatrie