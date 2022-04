Bleibt Hütter bei Gladbach? Foto: IMAGO/Dirk Paeffgen

Borussia Mönchengladbachs neuer Sportchef Roland Virkus hält einen Abgang von Trainer Adi Hütter im Sommer trotz eines bis zum Sommer 2024 laufenden Vertrages nicht für völlig ausgeschlossen. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit ihm in die neue Saison gehen", sagte Virkus im "Kicker"-Interview (Montag), räumte jedoch ein: "Die Voraussetzungen, unter denen Adi Hütter seine Zusage gegeben hat, waren andere, das ist richtig."

Er wolle sich daher mit dem Vorarlberger "einmal in Ruhe zusammenzusetzen", kündigte Virkus an. Dabei wolle er offene Fragen klären: "Nimmt der Trainer die veränderten Gegebenheiten so an? Wie sehen seine Transferwünsche aus? Kann er sich mit den Zielen des Clubs identifizieren? Das muss man doch besprechen. Um am Ende einen gemeinsamen Weg zu finden." Virkus betonte indes auch, bisher keine Signale von Hütter erhalten zu haben, den Verein wieder verlassen zu wollen.

Kosten senken

Virkus' Vorgänger Max Eberl, der den Club in einer prekären sportlichen Lage Anfang des Jahres verlassen hatte, hatte Hütter im vergangenen Sommer für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Offenbar wurden Hütter dabei auch Versprechungen gemacht, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie dann nicht eingehalten werden konnten.

Auch aufgrund des Transferstaus geriet der Champions-League-Achtelfinalist des Vorjahres in dieser Saison zeitweilig gar in Abstiegsgefahr. Virkus erklärte nun, die Personalkosten senken zu müssen. Kaderplaner Steffen Korell hatte zuletzt angekündigt, Spieler, die abgegeben werden müssten, qualitativ nicht adäquat ersetzen zu können. (APA, 11.4.2022)