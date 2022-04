Ob ein Besuch im Auenland, auf den Spuren von "Game of Thrones" oder in Bars und Geschäften aus "Sex and the City" – wo waren Sie schon? Berichten Sie im Forum!

Wer schon einmal in New York City war, weiß – viele Plätze, Straßen und Gebäude sind in Filmen und Serien zu sehen. Manche davon wurden über die Jahre zu Hotspots für Fans – eine bis zum Film "Joker" vergleichsweise unbekannte Treppe im Stadtteil Bronx ist beispielsweise seit der Darstellung im Film ein regelrechter Besuchermagnet. Aber nicht nur in New York City, sondern rund um die Welt gibt es Filmkulissen und Drehorte, die einen der fiktiven Welt näherbringen.

Die Altstadt von Dubrovnik – vielen auch als Schauplatz der Serie "Game of Thrones" bekannt. Foto: APA/AFP/DENIS LOVROVIC

Zu den wohl bekanntesten Reisezielen von Fans zählt das Auenland in Neuseeland, wo man sich auf die Spuren der Hobbits begeben kann. "Game of Thrones"-Fans aus aller Welt haben Dubrovnik für sich beschlagnahmt. Auch der Londoner Bahnhof King's Cross ist ein beliebtes Ziel – nach wie vor posieren Touristen vor der Wand, die die Grenze zwischen der Welt der Muggels und der Zauberer darstellt. Während mancherorts eigene Touren angeboten werden, an denen man in Gruppen teilnehmen kann – so gibt es in New York beispielsweise eine "Sex and the City"-Bustour, die durch Straßen, in Geschäfte und Bars führt –, kann man andere Orte ganz einfach selbst erkunden.

Gefahr des Massentourismus

Allerdings sollte man auch die Kehrseite nicht aus den Augen verlieren – der große Andrang bei beliebten Filmkulissen hat mancherorts bereits zu negativen Begleiterscheinungen geführt. So waren die Gassen Dubrovniks jahrelang überfüllt mit Massen von Tagestouristen, auch Bewohnerinnen und Bewohner von Häusern oder Villen, die in Filmen gezeigt werden, können sich schnell belästigt fühlen, wenn diese tagein, tagaus besucht und fotografiert werden. Der Strand aus dem berühmten Film "The Beach" wiederum musste aufgrund der negativen Begleiterscheinungen des Massentourismus extra gesperrt werden.

Welche berühmten Drehorte und Filmkulissen haben Sie besucht?

Welche Erinnerungen haben Sie daran? Haben Sie sich der Welt des Films oder der Serie dadurch noch näher gefühlt? Und welche stehen noch auf Ihrer Liste? Berichten Sie im Forum! (mawa, 12.4.2022)