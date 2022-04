"Bei kaum einem anderen Urlaub ist die Atmosphäre in einem Hotel so entscheidend wie bei einem Wellness-Aufenthalt", bekundet der "Relax Guide". Entscheidend für das Wohlfühlen der Gäste sei die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Authentische Herzlichkeit ließe die Gäste zudem über andere Mängel oder Unannehmlichkeiten hinwegsehen. Wo sich die Gäste besonders wohlfühlen, das wollte die Redaktion des Wellnesshotelführers von ihren Leserinnen und Leser wissen. Per Voting kürten sie die zehn freundlichsten Häuser.

Hier sind die Top Ten, in alphabetischer Reihenfolge, wobei die "Lilien" für das "Relax Guide"-eigene Bewertungssystem stehen.

Der Daberer – das Biohotel. Foto: Der Daberer - das Biohotel

Der Daberer – das Biohotel ****s, Kärnten, drei Lilien (18 Punkte)

In diesem kleinen, aber sehr feinen Familienbetrieb am ruhigen Waldrand fühlen sich Achtsame und Sensible besonders wohl, heißt es. Familie Daberer lebe die Naturnähe, diese Wertschätzung spürten auch die Gäste. Das gesamte Team mit Mitarbeitern aus der Region sei wunderbar freundlich und aufmerksam. Hier geht's zur ausführlichen Kritik.

Der Engel. Foto: Der Engel

Der Engel ****s, Tirol, drei Lilien (18 Punkte)

Im Traditionsbetrieb auf 1.100 m Seehöhe packen gleich sechs Mitglieder der Familie Zimmermann tüchtig mit an, liest man: "Dank der stets präsenten Gastgeber und den immer freundlichen Mitarbeitern hat man ab der ersten Minute an das Gefühl, Teil der Hotelfamilie zu sein." Hier geht's zur ausführlichen Kritik.

Fasching Dorfhotel. Foto: Fasching Dorfhotel

Fasching Dorfhotel ****s, Steiermark, drei Lilien (18 Punkte)

"Ankommen und Wohlfühlen" sei im familienfreundlichen Hotel im Joglland Programm. "Nicht weniger als acht Mitglieder der Familie Fasching kümmern sich um das Wohl der Gäste", heißt es im "Relax Guide". Erfrischend und bodenständig seien auch die Mitarbeiter, die alle aus der Umgebung kämen. "Jeder ist hier stets bemüht und erfreut mit natürlicher Herzlichkeit." Hier geht's zur ausführlichen Kritik.

Feuerberg Mountain Resort. Foto: Feuerberg Mountain Resort

Feuerberg Mountain Resort ****s, Kärnten, vier Lilien (20 Punkte)

"Im Feuerberg hat einfach alles gepasst. Da waren alle immer so freundlich, dass ich das Hotel jedem weiterempfehle", schwärmt ein "Relax Guide"-Leser über das Resort mit "grandiosem Ausblick". Das gut eingespielte und zuvorkommende Team rund um Gastgeberfamilie Berger sorge für fabelhafte Stimmung. Hier geht's zur ausführlichen Kritik.

Forsthofgut Naturhotel. Foto: Forsthofgut Naturhotel

Forsthofgut Naturhotel *****, Salzburg, vier Lilien (19 Punkte)

"Hier wird man stets mit einem Lächeln empfangen: Christina und Christoph Schmuck sind Gastgeber aus Leidenschaft und sorgen gemeinsam mit ihrem ebenso freundlichen Team für besondere Urlaubsmomente im hunde- und familienfreundlichen Spitzenhaus", erfährt man. Hier geht's zur ausführlichen Kritik.

Guglwald. Foto: Guglwald

Guglwald ****s, Oberösterreich, drei Lilien (17 Punkte)

Wunderschön auf einer bewaldeten Anhöhe gelegen, entspanne man im Mühlviertler Adults-only-Hotel in angenehm familiärer und zwangloser Atmosphäre bei Gastgeberfamilie Pilsl: "Von Chef Alexander bis zur Putzkraft sind hier alle immer gut gelaunt und sehr freundlich." Hier geht's zur ausführlichen Kritik.

Juffing. Foto: Juffing

Juffing ****s, Tirol, drei Lilien (18 Punkte)

Dazu heißt es vonseiten des "Relax Guide": "Ruhevolles Adults-only-Hotel für Feinsinnige, in dem herzlich gelebte Kompetenz und intellektueller Flair für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen. Hier wird man von der Gastgeberfamilie Juffinger-Konzett und ihrem motivierten, jungen Team rund um die Uhr liebevoll betreut." Hier geht's zur ausführlichen Kritik.

Pierer Almwellness. Foto: Pierer Almwellness

Pierer Almwellness ****s, Steiermark, drei Lilien (17 Punkte)



Ein herrliches Panorama und gelebte Tradition: Auf einer Alm auf 1.250 m Seehöhe heißt die vierte Generation der Familie Pierer ihre Gäste willkommen. Für einen unbeschwerten Urlaub sorgt das freundliche und zuvorkommende Team. Hier geht's zur ausführlichen Kritik.

Posthotel Achenkirch. Foto: Posthotel Achenkirch

Posthotel Achenkirch *****, Tirol, vier Lilien (19 Punkte)



Renommiertes Traditionshotel in den Tiroler Bergen. Gastgeber Karl Reiter und seine ausgesprochen zuvorkommenden Mitarbeiter erfreuen mit authentischer Freundlichkeit, findet auch ein "Relax Guide"-Leser: "Echte Herzlichkeit haben wir im Posthotel Achenkirch gespürt – nicht gespielt – absolut natürlich!" Hier geht's zur ausführlichen Kritik.

Stock Resort. Foto: Stock Resort

Stock Resort *****, Tirol, drei Lilien (18 Punkte)

"Super Betreuung von der ersten Minute an", erinnert sich ein "Relax Guide"-Leser. In diesem luxuriösen Haus im Zillertal seien alle Familienmitglieder herzlich willkommen. "Gastgeberfamilie Stock und ihre freundlichen Mitarbeiter, vom Kellner bis zur liebevollen Kinderbetreuerin, kümmern sich mit Freuden um die Wünsche ihrer großen und kleinen Gäste", liest man. Hier geht's zur ausführlichen Kritik. (red, 12.4.2022)