Kontra

von Martin Putschögl

Ich habe eine Couch und ein kleines Kind, und ich weiß deshalb, was Couches in dieser Lebensphase so alles durchmachen müssen. Sie sitzen vielleicht gerade beim Essen, deshalb will ich Ihnen Details ersparen, aber ... Ja, das hatten wir mehrmals. Und ja, das auch, einmal. War aber ganz fest und ließ sich gut entfernen.

Das ist aber gar nicht mein Hauptargument gegen Couch-Surfing. Denn dass man seine besudelte Couch einem Fremden anbietet, davor sollte einen ja die gute Kinderstube bewahren. (Andererseits: Wem sonst, wenn nicht einem Fremden? Schon mal darüber nachgedacht?)

Aber dieses ganze "Urlaub bei Locals"-Ding reizt mich einfach überhaupt nicht. Ich will niemandem auf die Nerven gehen und halte Privatsphäre für eine zivilisatorische Errungenschaft, wobei beides auf Gegenseitigkeit beruht. Vor allem aber liebe ich Hotelfrühstück. Allerdings erst ab vier Sternen. Man merkt schon: Für Couch-Surfing bin ich definitiv zu alt. (RONDO, 21.4.2022)