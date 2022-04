Sprudeltechnisch hat Italien immer noch ein Imageproblem. Das Bild vom billig produzierten Prosecco Spumante aus dem Gärtank hat sich festgesetzt. Da helfen auch die "DOC"- oder "DOCG"-Pickerln auf den Flaschen nichts – was immer da an Herkunft kontrolliert oder garantiert werden will, über die Qualität sagt es meist wenig aus.

Etyssa extra brut 2017 Foto: Hersteller

Schaumwein außerhalb des Prosecco-Gebiets kommt bei uns ohnehin kaum in Umlauf – schon gar nicht von kleinen Produzenten. Umso erfreulicher, wenn doch die eine oder andere sprudelnde Preziose auftaucht.

Wie der Etyssa Spumante vom gleichnamigen Garagenweingut aus dem Trentino. Vier Freunde begannen aus Freude am schäumenden Wein, einige Tausend Flaschen zu versekten, der gleich so gut ankam, dass aus Spaß Ernst wurde.

Ihre Weingärten schmiegen sich an die Hänge des Monte Calisio auf 500 Metern Seehöhe. Ein besonders feiner Mix aus reschen Gebirgslüftchen und mediterranen Einflüssen scheint den Chardonnay-Trauben gutzutun – hinzu kommt beste Verpflegung aus Dolomitkalk. Nach 36 Monaten auf der Hefe kann sich das Ergebnis sehenlassen: Frischer, knackiger Sprudel mit Substanz! (Christina Fieber, RONDO, 15.4.2022)