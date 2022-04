Ab Ende März halte ich Ausschau nach Rhabarber. Sehnsüchtig warte ich auf dieses frühe Gemüse, mit dem sich so herrlich auch Süßspeisen kreieren lassen. Auf der Suche nach einem Rezept, bei dem sich die Stangen auf bisher unbekannte Weise in Szene setzen lassen, bin ich auf dieses Tommerl-Rezept gestoßen.

Der steirische Tommerl droht in Vergessenheit zu gelangen. Das hat auch die "Arche des Geschmacks" – ein internationales Projekt der Slow-Food-Stiftung – erkannt und ihn auf seine Liste genommen. Vertreten sind darauf Gerichte wie "Brabanter Krapfen", "Honigschnitten" oder das "Lungauer Rahmkoch". Aber auch regionale Lebensmittel, die nicht so gut in die industrielle Produktion passen und daher vom Aussterben bedroht sind, finden sich auf der Liste: etwa die Radieschensorte "Riesen von Aspern", das "Sulmtaler Huhn" oder "Waldviertler Scheckerl" – die richtigen Erdäpfel für Knödel und Mohnzelten.

Tommerln mit Meringue-Haube. Foto: Helga Gartner

Auf steirischen Bauernhöfen kam und kommt der Tommerl pikant, als "Bluttommerl", aber auch süß auf den Tisch. Verarbeitet wird, was gerade reif und da ist: Äpfel, Zwetschken, Kirschen oder beim Schlachten das frische Blut. Der Auflauf ist einfach zuzubereiten, seine Basis ist Mehl oder Grieß aus Weizen, Roggen, Buchweizen oder Mais.

Beim folgenden Rezept hat der Tommerl noch eine Haube aus Meringue bekommen. Das sieht nicht nur fesch aus, es macht ihn auch zu einem guten Dessert oder Begleiter zur Kaffeejause. Wer gerne süße Hauptspeisen isst, wird mit dem Tommerl auch seine Freude haben. Die Polenta kommt ohne Zucker aus und beim Süßen der Früchte kann Rücksicht auf die persönlichen Vorlieben genommen werden. Einzig die Schneehaube braucht Zucker.

Zutaten für eine Tarteform mit 28–30 cm Durchmesser:

2 EL Butter

½ l Milch

Prise Salz

80 g feiner Polentagrieß

500 g Rhabarber

50 g Kristallzucker

½ Vanilleschote

150 ml Schlagobers

1 Ei

für die Meringue

2 Eiklar

120 g Rohrohrzucker

25 g Wasser

