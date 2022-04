Das Getränke-Start-up namens Air Up verkauft Flaschen, bei denen via Geruch ein Geschmack vorgegaukelt wird

Ashton Kutcher und Mila Kunis sollen Air Up beim Marktstart in den USA unterstützen. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Die beiden Hollywoodstars Ashton Kutcher und Mila Kunis steigen in das Münchner Getränke-Start-up Air Up ein, einen entsprechenden Bericht der "Wirtschaftswoche" bestätigte das Start-up schriftlich gegenüber dem STANDARD: Demnach wird der bevorstehende Einstieg in den US-Markt von den beiden medial präsenten Prominenten begleitet. Zur Höhe des Investments werden keine Angaben gemacht, laut Handelsregister liegt der Anteil von Kutcher und Kunis bei weniger als einem Prozent.

Bei dem Produkt von Air Up handelt es sich um eine Flasche mit Aufsatz, in dem eine Geruchskapsel steckt. Beim Trinken wird neben dem Wasser auch die aromatisierte Luft aufgenommen, wodurch der Geruch als Geschmack wahrgenommen wird. So soll die Illusion eines Saftes oder Softdrinks entstehen, ohne dass Kalorien, Zusatzstoffe oder Zucker aufgenommen werden. Auch Allergiker und Diabetiker gehören zur Zielgruppe.

Das Konzept dürfte bei Investoren gut ankommen – so haben vor Kutcher und Kunis bereits Frank Thelen und Ralf Dümmel, beide bekannt aus der deutschen Start-up-Show "Die Höhle der Löwen", bereits in das junge Unternehmen investiert. Auch der Pepsi-Konzern gehört zu den Geldgebern. Die "Wirtschaftswoche" beruft sich auf Angaben des Unternehmens, wonach der Umsatz im vergangenen Jahr bei 90 Millionen Euro lag. (stm, 11.4.2022)