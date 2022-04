Britney Spears und Sam Asghari werden Eltern. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Los Angeles – Die US-Popsängerin Britney Spears erwartet ihr drittes Kind. Sie habe einen Schwangerschaftstest gemacht, schrieb die 40-Jährige am Montag im Onlinedienst Instagram. "Ich bekomme ein Baby." Spears hat mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline zwei Söhne: Sean und Jayden.

Möchte Paparazzis meiden

Zunächst habe sie gedacht: "Ohje... Was ist mit meinem Bauch passiert?", schrieb Spears. Nun wachse ihr Bauch immer weiter. Mit der Bemerkung, es könnten auch "zwei da drinnen" sein, heizte Spears unter ihren Fans Spekulationen an, wonach es sich bei dem Nachwuchs um Zwillinge handeln könnte.

Spears ist mit dem 28-jährigen Sam Asghari liiert. Bei Instagram schrieb sie, sie werde in nächster Zeit weniger ausgehen, um den Paparazzi zu entgehen.

Die Popsängerin hatte sich nach eigenen Angaben seit längerem ein weiteres Kind gewünscht, wurde von ihrem Vater als ihrem langjährigen Vormund aber demnach daran gehindert, sich eine Spirale zur Schwangerschaftsverhütung entfernen zu lassen.

Seit November ohne Vormundschaft

Die Sängerin von Hits wie "Baby One More Time" und "Toxic" war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt worden. Ihr Vater Jamie Spears übernahm daraufhin die Vormundschaft über seine Tochter und damit neben der Verwaltung ihrer persönlichen Belange auch die Kontrolle über ihr Vermögen. Im November des vergangenen Jahres erklärte ein Gericht in Los Angeles die Vormundschaft über den Popstar für beendet. (APA, 12.4.2022)