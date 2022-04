[Livebericht] Mehrere tote Zivilisten nach russischem Raketenangriff auf Charkiw

[Moskaureise] Nehammer bleibt nach "hartem Gespräch" mit Putin "ohne optimistischen Eindruck"

[Kommentar] Treffen mit Putin: Nehammers Blauäugigkeit

[Kopf des Tages] General Dwornikow – Putins Mann fürs ganz Grobe in der Ukraine

[Ärzteschwund] Wie die Stadt Wien Ärzte an der Kinderpsychiatrie Hietzing halten will

[Gesundheit] Corona-Reinfektion: Immer mehr infizieren sich bereits zum zweiten Mal

[Pandemie] Chinas Mega-Metropole Schanghai in der Zero-Covid-Falle

[Gedenkkultur] Balanceakt rund um die Befreiungsfeier in KZ Mauthausen

[Gewalt] Uno will Gewalt gegen Frauen im Ukraine-Krieg untersuchen

[Flucht] Knapp 40.000 Asyl-Anträge im Vorjahr in Österreich

[Unternehmen] Krieg in der Ukraine: Mehr heimische Firmen in der "Hall of Shame"

[Wetter] Hoher Luftdruck ist für Österreich wetterbestimmend. Damit scheint bis zum Abend die Sonne in nahezu allen Landesteilen von einem strahlend blauen Himmel. Dünne Wolken in hohen Schichten fallen nicht ins Gewicht. Lediglich über dem westlichen Bergland können sich außerdem ein paar harmlose Haufenwolken bilden. Die vorherrschende Windrichtung ist Ost bis Süd. Aus ihr weht vor allem im Donautal und in den Föhngebieten an der Alpennordseite teils mäßiger Wind. Die Temperaturen in der Früh minus 3 bis plus 4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 14 bis 23 Grad erreicht, am wärmsten ist es in Vorarlberg und Tirol.

[Zum Tag] 1992: Als erster Walt Disney-Vergnügungspark in Europa eröffnet Euro Disney Resort Paris in Marne-la-Vallée 30 Kilometer östlich von Paris.